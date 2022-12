Ariano futura rafforza e rilancia l'azione amministrativa: maggiore impulso Ribadito il totale sostegno al sindaco Franza e all’amministrazione comunale

Ariano Futura, la forza civica di maggioranza, durante l’ultimo consiglio comunale ha ribadito il totale sostegno al sindaco e all’amministrazione comunale.

Il capogruppo consiliare Andrea Melito, durante il suo intervento ha sottolineato che la riorganizzazione dell’esecutivo, avvenuta in tempi brevi, ha rappresentato una fase fisiologica per un’amministrazione comunale che vuole garantire maggiore impulso alla sua attività.

La nota

In queste settimane, Ariano Futura ha continuato a lavorare con l’impegno e la determinazione che l’ha contraddistinta sin dall’inizio della consiliatura, molti sono i risultati raggiunti nel settore delle politiche sociali e delle pari opportunità, un grande impulso è stato fornito alle attività produttive e alla digitalizzazione e innovazione della macchina amministrativa.

Il gruppo consiliare Ariano Futura ,composto dai Consiglieri Melito, Pietrolà e Marinaccio, ha ritenuto pertanto necessario conservare il suo assetto e riconfermare, di concerto con il sindaco, la fiducia al suo assessore Pasqualino Molinario, l’unico a non essere stato sostituito, ha inoltre registrato un ulteriore ingresso in organico, la commercialista Angela Perito, assessora al bilancio, contenzioso e tributi, puntando su una figura altamente professionale al fine di garantire efficienza ed efficacia amministrativa in continuità con il prezioso lavoro svolto dal predecessore Antonio Ninfadoro.

Durante il consiglio comunale, l’assessora Perito ha illustrato la variazione di bilancio che ha riguardato sia l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato, vincolato e libero sia l’inserimento dei quattro finanziamenti ricevuti relativi alla transizione al digitale Spid e Cie - adozione app Io - esperienza del cittadino nei servizi pubblici - abilitazione al cloud per le pa Locali ottenuti grazie all’impegno e alla professionalità del consigliere Giovanni Marinaccio che sta compiendo una vera e propria rivoluzione nell’organizzazione digitale della macchina amministrativa ottimizzando il lavoro degli uffici e offrendo nuovi servizi al cittadino.

Altre variazioni hanno riguardato i finanziamenti ricevuti per opere di investimento quali tra le altre: interventi efficientamento energetico edifici pubblici, lavori di adeguamento scuola elementare Pasteni, 63 alloggi rione Cardito - rigenerazione urbana piazze centro storico, lavori di ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici sala teatro e cinema comunale; inoltre sono state previste le somme relative ai trasferimenti erariali per la continuità dei servizi che vanno a coprire i maggiori costi dell’ energia.

Le variazioni elencate testimoniano l'operatività e l'operosità dell’amministrazione Franza. In qualità di consiglieri del gruppo di Ariano Futura rivolgiamo un sentito ringraziamento agli assessori uscenti per il lavoro svolto e un augurio di buon lavoro alla nuova giunta e alle neo consigliere comunali Scarpellino e Grasso.