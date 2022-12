Ariano, illuminazione pubblica pessima: lampioni spenti ovunque E' allarme sicurezza in molte zone della città

Non sono bastate le cadute di persone anziane, come ci fa notare un commerciante, le proteste e continue segnalazioni a sensibilizzare chi di competenza. Ariano da giorni o forse settimane è ancora al buio in più punti della città, dal centro storico alle periferie.

Lampioni spenti in molte zone della città e degli addetti alla manutenzione della linea elettrica nessuna traccia.

Mai accaduto nel corso degli anni un disservizio del genere. Il compianto sindaco Erminio Grasso per un problema ad un palo della pubblica illuminazione adottò un provvedimento disciplinare verso chi si era reso all'epoca inadempiente. Oggi per venire a capo di una problematica ad Ariano Irpino, si deve invocare aiuto sempre e solo attraverso i mezzi di comunicazione locali. E a volte non basta neppure.

Al buio Viale Tigli, via Lusi, Piano della Croce, via Covotti, via Anzani e parte di Cardito con illuminazione a singhiozzo in contrada Viggiano. Per non parlare dei vicoli al buio in via Vitale, zona Guardia con tutti i rischi e pericoli per i residenti. Fino a quando bisognerà attendere ancora?