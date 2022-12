Fiori finti e portavasi rubati nelle tombe: accade nel cimitero di Ariano Amarezza e indignazione da parte delle famiglie dei defunti

E' successo ancora una volta all'interno del cimitero. Ignoti hanno portato via fiori finti costosi e portavasi dalle tombe. Un gesto squallido e di una gravità estrema che ha arrecato dolore su dolore alle famiglie vittime di tale azione vergognosa.

E fa ancora più male pensare che uno degli episodi sia capitato in occasione dell'anniversario di morte di un defunto. Purtroppo non è la prima volta che accade una simile azione e forse non sarà neppure l'ultima.

L'amarezza di un familiare: "E' solo un delinquente chi compie atti del genere, semplicemente vergognoso." Negli anni scorsi sempre nel cimitero arianese c'è chi si è visto costretto ad installare persino una telecamera a causa dei continui furti, in quel caso di oggetti in ceramica ad una tomba. Ma è mai possibile che si deve arrivare a questo?