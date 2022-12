Ariano: si accende il Natale in città nel giorno dell'Immacolata Illuminata piazza plebiscito e il centro storico, per poi passare alle periferie

Come da tradizione, nel giorno dell’Immacolata, si è acceso il Natale 2022 ad Ariano Irpino. Illuminata piazza plebiscito e tutto il centro storico, per poi proseguire con i due ingressi principali della città, Martiri e Cardito. Le luci utilizzate sono a led e a basso consumo energetico.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza ha tenuto conto quest’anno, della crisi dovuta ai rincari dell’energia.

Con un piccolo evento in piazza, che ha visto una bella partecipazione, l’assessora Maria Elena De Gruttola, alla sua prima esperienza in forza all'amministrazione comunale ha acceso il Natale, accompagnata dall’assessore Pasqualino Molinario in rappresentanza di tutta l’amministrazione. A breve sarà comunicato il ricco calendario degli eventi che si susseguiranno in queste festività natalizie.