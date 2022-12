Ariano: si riunisce oggi la consulta delle attività produttive Riflettori puntati sul comparto del commercio e centro storico

Si riunisce oggi pomeriggio al comune di Ariano Irpino la consulta delle attività produttive, organo istituito dall’amministrazione nel 2019, per affrontare le problematiche relative al comparto del commercio, in special modo quello del centro storico cittadino.

Un incontro presieduto dal sindaco Enrico Franza e dal delegato alle attività produttive Andrea Melito, i quali hanno accolto le richieste di chiarimenti su importanti punti, avanzate dai rappresentanti delle varie categorie di esercenti, in merito all’ordine del giorno.

In particolare ci si è concentrati su alcuni punti che vanno dalla variazione del Puc alla tempistica sulla costituzione della Ats per il distretto urbano del commercio.

"L’amministrazione comunale, deve capire l’importanza di una interlocuzione costante con le categorie interessate, grazie alla quale si potranno raggiungere preziosi traguardi nell’interesse di tutti. Quanto all’imminente Natale necessità di conoscere in anticipo le iniziative in programma. La sinergia è un aspetto fondamentale del nostro agire - ha chiarito Nicola Grasso della Confcommercio - e la volontà di perseguire obiettivi comuni è la spinta che ci porta ad ottenere risultati sempre migliori per dare manforte alle preziosissime attività commerciali e produttive del nostro territorio."