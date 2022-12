Comunità a lutto: addio a Pantaleone Spagnuolo. "Per sempre nei nostri cuori" Ospedaletto d'Alpinolo in lacrime per la morte del 59enne. Oggi i funerali

Si terranno questo pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa Madre di Ospedaletto d'Alpinolo, i funerali di Pantaleone Spagnuolo, per tutti "Pantaluccio". L'uomo venuto a mancare ieri, all'affetto dei suoi cari, lascia un vuoto incolmabile nella comunità irpina. Sui social rapidamente la notizia si è diffusa, scatenando cordoglio condiviso da tanti. Attivo nella vita sociale del piccolo comune alla falde del Partenio, particolarmente amato da tanti avellinesi e compaesani, viene ricordato per le sue doti umane.

"Caro Pantaluccio, stamane apprendo che ha lascioto questo mondo infame, te ne sei andato in punta di piedi. Sei stato una persona sempre rispettosa, ti paiceva essere in mezzo alla gente, sapere, dire e fare, eri un persona con un grande cuore.Durante le elezioni del 2021 ci ha regalto i momenti piu belli, nella tua genuinità e onestà avevi creato un brand unico e coinvolgete ed ogni volta che mi incotravi a martello mi ripetevi "NON TI VOTO!". La tua dipartita lascia tanta amarezza non solo ad Ospedaletto, ma in mezza Campania, eri conosciuto ed amato da tanti. Buon viaggio caro, spero che dovunque tu sia abbia trovato la pace che meriti. Mi mancherai!". Così i referenti della lista civica, Ex Novo del comune di Ospedaletto hanno voluto ricordare Pantaleone, per tutti Pantaluccio. Anche gli amici della Proloco La Fenice lo hanno ricordato, come centinaia di amici e parenti. "Proviamo un grande vuoto e un nodo in gola. Buon viaggio Pantalo, brillerai per noi nelle notti di cielo terso e nei ostri cuori, sempre". ma i messaggi sui social sono centinaiai. Anche il forum dei giovani di Ospedaletto pubblica una foto del 59enne e commenta: ti ricorderemo così: sempre allegro e sorridente. Ciao Pantalù. Il corteo funebre questo pomeriggio si partirà alle ore 15 da via Nazionale Torrette, presso le onoranze funebri Irpinia, per raggiungere la chiesa madre di Ospedaletto alle 15.30 per il rito funebre.