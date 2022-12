La fortuna bacia l'Irpinia: gratta e vince 500mila euro Vincita fortunata a San Sossio Baronia

Tenta la fortuna acquistando un "Gratta e Vinci" e vince 500mila euro. È accaduto a San Sossio Baronia, in Irpinia, dove il fortunato vincitore ha acquistato il biglietto "Nuova Doppia Sfida" presso il Bar Tabacchi Via Piano. Lo stesso punto vendita ha creato un post per congratularsi con il fortunato vincitore. "Auguriamo al fortunato vincitore o vincitrice un sereno Natale", scrivono i proprietari del tabacchi su facebook. La notizia della vincita ha rapidamente fatto il giro del paese. Ma resta top secret l'identità del fortunato giocatore, che porta a casa mezzo milione di euro.