Azienda speciale consortile A1: esempio di innovazione nelle aree interne Intervento a finanziamento, con il massimo del punteggio, per un importo di 2.999.996,00

L’azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale A1 ha partecipato, nello scorso mese di giugno, all’avviso pubblico servizi e infrastrutture sociali Pnrr, missione 5 componente 3 linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” rivolto ai comuni delle aree interne.

Le proposte di intervento potevano essere presentate dai comuni delle aree interne, anche in forma associata, da enti pubblici del settore sanitario e da altri soggetti pubblici le cui attività ricadono nei comuni delle aree interne. L’avviso è stato promosso dall'ex ministro del sud e della coesione territoriale, Mara Carfagna.

L’intervento promosso dall’azienda speciale consortile A1 è stato ammesso a finanziamento, con il massimo del punteggio, per l’importo di euro 2.999.996,00, e riguarda interventi innovativi in materia di assistenza domiciliare per le persone anziane e corsi di formazione per immigrati e persone svantaggiate. Tali interventi saranno a vantaggio dei 29 Comuni appartenenti all’ambito A1.

Con lo stesso provvedimento sono stati ammessi a finanziamento, per altre tipologie di interventi, 13 Comuni dell’ambito A1, nonché l’istituto di assistenza Francesco Cappezzuto con sede in Ariano Irpino.

Un particolare riconoscimento va alla struttura tecnica dell’Ambito Territoriale A1 che ha realizzato un progetto importante per l’intera comunità.

Il presidente del Cda Francesco Pizzillo:

Ci congratuliamo con i sindaci dei Comuni dell’Ambito A1 ammessi a finanziamento per la realizzazione degli interventi proposti, rivolgiamo, inoltre un ringraziamento al consigliere del precedente ministro Mara Carfagna, Domenico Gambacorta."