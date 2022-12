Dall'Irpinia un grande progetto dedicato all'Africa: ecco quale sarà lo scopo Screening oculari in Kenya ed interventi chirurgici per ridurre il rischio cecità

Per la prima volta gli enti del territorio irpino si uniscono per un grande progetto dedicato all’Africa:

“Irpinia for Africa- progetto occhi” e lo presentano durante una serata di beneficenza ad Ariano Irpino.

Irpinia for Africa nasce per dare supporto alla vita delle persone ipovedenti e non vedenti che vivono

nelle aree rurali del Kenya, nella Contea di Kajiado, area in cui la Onlus Imagine To Help, capofila del

progetto, opera ormai dal 2014.

“Siamo orgogliosi di aver dato avvio ad un progetto che, per la prima volta dopo tanti anni di supporto alla popolazione Masai in Kenya, porterà con noi varie organizzazioni del territorio e medici italiani, tra cui diversi irpini” afferma Rossana Marra, presidente della Onlus Imagine To Help.

A partire dal 2023 infatti, personale medico e non, si sposterà in Kenya per occuparsi della prevenzione e cura di malattie oculari che portano alla cecità.

In particolare, tramite i volontari del progetto “Irpinia for Africa” sarà possibile effettuare screening oculari nelle aree rurali del Kenya ed interventi chirurgici che possano ridurre il rischio di cecità. A questo proposito, è già stato siglato un accordo di collaborazione con il dipartimento dei servizi sanitari e della sanità pubblica della Contea di Kajiado, con il quale sarà realizzata la totalità delle attività progettuali.

“Partecipare ad un’attività internazionale di questo genere è per noi motivo di orgoglio. Siamo sicuri che lavorando insieme riusciremo a raggiungere obiettivi importantissimi” aggiunge Amedeo Iacobacci, presidente dell’associazione Aios Protezione Civile.

Tanti gli enti e il personale medico e non medico coinvolto, tra cui: Ass. Imagine To Help Onlus,

Bmore Eccellenze per il Sociale, Aios Protezione Civile, Omast Eventi, Giuseppe di Meglio e Rosalucia Saracino.

A supporto del progetto l’associazione Michele De Gruttola, il Lions Club Toritto, il Lions Club Moncalieri Host e, in corso di definizione la partecipazione dell’UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Inoltre il progetto ha ricevuto il supporto di vari artisti irpini e non che hanno donato le loro opere per la realizzazione di un’asta di beneficenza.

Per poter estendere ulteriormente le azioni, Irpinia For Africa è tuttavia ancora alla ricerca di oculisti

ed ortottisti che possano collaborare al progetto e di strumentazione e consumabili in donazione per

poter effettuare le operazioni.