Ariano: la città avrà per la prima volta il garante degli animali Approvato il regolamento comunale per il rispetto, la tutela e il benessere degli animali

Grazie all’impegno del consigliere Andrea Melito, capogruppo di Ariano Futura e delegato al commercio e alle attività produttive, sono stati approvati lo statuto e l’atto costitutivo del nascente distretto urbano del commercio della città di Ariano, che assumerà la denominazione di “Distretto del commercio Hirpinia”.

“Importante progetto che nasce con lo scopo di favorire lo sviluppo commerciale e territoriale della nostra città, creare ulteriore coesione e confronto con le associazioni di categoria, intercettare finanziamenti regionali. Faranno parte del distretto le principali sigle del commercio, del comparto agricolo, enti del terzo settore e le oltre cento imprese del territorio che hanno aderito."

Durante la seduta, è stato inoltre approvato all’unanimità il regolamento comunale per il rispetto, la tutela e il benessere degli animali, un documento elaborato dal comandante della polizia municipale Angelo Bruno.

Ha relazionato la presidente di commissione affari sociali, Valentina Pietrolà, che ha focalizzato l'attenzione sui valori etici e culturali ispiratori del regolamento, i campi di applicazione e le norme di tutela degli animali da affezione e l’importante istituzione della figura del garante per la tutela degli animali, che sarà a breve nominato dal sindaco Enrico Franza.

Quest’ultimo, nel ringraziare il capogruppo Andrea Melito per l’importante risultato conseguito in ordine alla costituzione del distretto commercio, ha colto l’occasione per rimarcare i valori e i principi ispiratori di un gruppo che continua a lavorare alla luce di una comunione di intenti e di una coesione sempre più tangibile.

In conclusione, il gruppo Ariano Futura augura buon lavoro al rinnovato consiglio di amministrazione della fondazione Vincenzo Mainieri, e in particolare esprime soddisfazione per l’elezione alla carica di presidente della giovane professionista arianese Carmen Rossella Ferrarelli e del consigliere Michelangelo De Lillo, entrambi espressione di una volontà di rinnovamento e di una nuova visione della politica.