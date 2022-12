Ariano: la polizia dona un sorriso agli anziani del Capezzuto Natale all'insegna della solidarietà. Un gesto simbolico per manifestare il calore della festa

Volti smarriti e silenziosi, occhi tristi. C'è chi chiede una caramella o lascia intravedere un sorriso seppure forzato, chi intona una canzone, chi riceve una carezza dagli operatori sanitari. Volti incuriositi come i bambini, all'arrivo di un insolito babbo natale. Sono le emozioni vissute all'interno dell'istituto di assistenza Francesco Capezzuto

Una sorpresa quella della polizia che è stata accolta con grande entusiasmo e ammirazione dal direttore della storica struttura Luigi Gambacorta e dal direttore sanitario Francesco Castagnozzi.

Ad ogni ospite della struttura sono state donate coperte in pile. Un gesto simbolico per manifestare in qualche modo il calore della festa. Insieme al vice questore Maria Felicia Salerno, nelle vesti di babbo natale una rappresentanza del commissariato di polizia arianese a partire dall'assistente capo coordinatrice Anna Battaglia.

A rendere ancora più bello ed emozionante questo momento natalizio, nell'area multivalente Tommaso Paradiso, la presenza della corale polifonica Madonna di Fatima diretta da Alessandro Ciasullo e del baritono Gaetano Merone.

Oggi alle ore 14.00 nel telegiornale di otto channel, sul canale 16 del digitale terrestre le immagini di questa bellissima iniziativa.