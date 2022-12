Ariano: addio al mitico professore Gerardo Donnarumma Il tricolle perde ancora un cittadino illustre

Il centro storico di Ariano Irpino perde ancora un cittadino illustre. Se ne va Gerardo Donnarumma, per tutti "il professore". Persona carismatica, severa e battagliera quando si trattava di difendere la sua città. Dall'emergenza rifiuti ad altre lotte ambientali, tra cui la famosa antenna di località Calvario, compagna giornaliera dal suo terrazzo. Schietto, sincero e senza peli sulla lingua.

Fu capogruppo della democrazia cristiana nel 1975-1980 quando era sindaco Vincenzo Aliperta.

La Dc aveva in consiglio comunale solo 12 consiglieri su trenta e il ruolo di capogruppo era molto delicato. Donnarumma consentì, con il suo lavoro di ricucitura e mediazione, alla giunta Aliperta di completare il quinquennio e alla Dc nel 1980 di ottenere la maggioranza assoluta con 16 consiglieri eletti. Il consiglio comunale elesse allora Romolo De Furia sindaco, cognato dello stimato docente.

Docente di italiano e storia sia all’istituto tecnico Gaetano Bruno che al liceo Parzanese. Grande conferenziere. Ha partecipato come relatore in tanti convegni avvicinando i più giovani a grandi poeti come Dante o a grandi scrittori a partire da Machiavelli.

Nella foto lo vediamo insieme alla moglie Alba, in occasione del loro matrimonio.

Correva l'anno 1967 e quella bellissima immagine fu pubblicata nel dicembre del 2017 nell'almanacco fortemente voluto da Gery D'Alessandro e Mimmo Gambacorta e redatto in maniera impeccabile dalla giornalista Monica De Benedetto. Una raccolta bellissima che purtroppo si è interrotta negli anni, per non parlare della tradizionale celebrazione del 50° anniversario di matrimonio, ostacolata prima dal Covid e quest'anno addirittura svanita nel nulla. Un vero peccato.

Gerardo Donnarumma lascia la moglie Alba e i figli Paola e Roberto. I funerali si svolgeranno il giorno 26 dicembre alle 10:30 nella chiesa di San'Agotino.