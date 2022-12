Muore nel giorno di Santo Stefano. Gesualdo piange il giovane Simone Il sindaco: domani in occasione dei funerali silenzio e preghiere

Dolore e cordoglio a Gesualdo per la morte del giovane Simone Carrabs, trentenne del posto, stroncato da un malore nel giorno di Santo Stefano. La comunità gesualdina si stringe intorno ai familiari per la tragica perdita. “Siamo tutti vicini nel dolore ai parenti, alla compagna, ai familiari del giovane Simone - spiega il sindaco Domenico Forgione-. In segno di rispetto e cordoglio, invitiamo come amministrazione domani tutti i commercianti e i titolari di attività dei mercatini di Natale ad abbassare le serrande e chiudere le casette poste lungo la salita del Castello del paese, in occasione del passaggio del feretro per i funerali in programma per domani, 27 dicembre, tra le 15 e le 16.30.

Invitiamo tutti i cittadini ad esprimere il dolore della comunità e l’abbraccio simbolico alla famiglia anche in forma autonoma”. Così il sindaco Domenico Forgione -. Ritenendolo doveroso, data la prematura scomparsa del nostro concittadino Simone Carrabs, in segno di rispetto e di cordoglio per i familiari tutti ho adottato tale provvedimento. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze e la vicinanza di tutti noi”.. Intanto sul social sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio. “Una giornata triste. Riposa in pace Simone”, scrivono i ragazzi della Proloco Gesualdo, che riportano il messaggio di Sergio: “ La morte di un giovane lascia sempre increduli ed inebetiti. Il pensiero va a lui, al suo progetto di vita bruscamente interrotto, a tutti i suoi familiari...per lo sforzo che dovranno fare per poter sopravvivere. La morte di un giovane colpisce comunque tutta la comunità (...) Oggi è una giornata di lutto per l'intera comunitá gesualdina.”.