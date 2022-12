Sistema di accoglienza integrata nelle aree interne: si chiude un anno difficile Ad Ariano Irpino un momento di socialità interculturale e integrazione con gli immigrati

Un momento creativo nell’accoglienza Sai, per chiudere un anno di complessità nelle dinamiche dell’accoglienza integrata: emergenza ucraina e rinnovate sfide nella quotidianità della protezione dell’altro.

L’ente attuatore Sai (Solidarci scs, il consorzio percorsi e la cooperativa socialee Intra, l’associazione People Involvement Aps, l’ente titolare del Sai (l’Asc dell’Ambito territoriale A 1), con il supporto decisivo del comune di Ariano Irpino e dell’assessorato alle Politiche sociali, hanno pensato ad un momento di sosta, di riflessione e di socialità interculturale.

La bellezza dell’incontro, un dialogo con la comunità per aprire uno spazio ludico-ricreativo di inserimento sociale. Il locale ex Sanacore ha ospitato un evento di integrazione e di augurio per un nuovo anno di accoglienza e solidarietà.

Questa sera nell'edizione del telegiornale delle 19.45 su otto channel, canale 16 del digitale terrestre, un servizo sul momento di socialità organizzato ad Ariano Irpino.