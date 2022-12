Volontariato: encomio alla protezione civile flumerese e al presidente Giacobbe La ripartenza dei circoli della terza età nelle aree interne e la grande forza delle parrocchie

"Sono stati accanto alle nostre famiglie, a partire dalla popolazione anziana nei momenti più difficili e tristi della pandemia, distribuendo nelle case e parrocchie dispositivi di protezione individuale: mascherine, igienizzanti, tute, tamponi. Un'opera instancabile e costante che non dimenticheremo mai e che porteremo sempre nel cuore."

A parlare è Daniele Caraglia, portavoce di contrada Tesoro ad Ariano Irpino, da sempre in prima linea al fianco degli abitanti, in ogni momento di difficoltà.

"Il mio grazie più sincero va al presidente della protezione civile flumerese Francesco Giacobbe e al validissimo volontario Andrea Caruso che fa parte della nostra comunità. Una grande forza dotata di uomini e mezzi ad Ariano Irpino in località Casone, che ci ha offerto un valido supporto anche in occasione degli eventi estivi e attraverso le attività di prevenzione e formazione.

Un sodalizio capace e professionalmente preparato, fatto di volontari meravigliosi, che consideriamo una vera e propria istituzione per le nostre aree interne,"

Una serata semplice e genuina come è nello stile della gente di contrada Tesoro e della bellissima parroccha guidata da padre Paolo. Un circolo della terza età dinamico e operativo, quello guidato da Luigi Ciasullo che ha saputo riprendersi dopo un periodo particolarmente difficile, pronto a rilanciare le proprie attività ormai alle porte.

Presente a questro momento di festa particolarmente significativo, l'assessore Pasqualino Molinario, il quale ha elogiato gli abitanti per l'entusiamo e la sinergia dimostrata assicurando il suo impegno costante al fianco delle periferie e zone rurali della città.

"Tesoro è senza dubbio un modello di rilancio delle nostre aree interne. E' per noi motivo di grande soddisfazione migliorare la vivibilità in queste zone. Che ben vengano momenti di gioia e distensione come questi."