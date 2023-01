Ecco nonna Rosa ad Ariano: prima centenaria del 2023 in Campania Il nuovo anno inizia all'insegna della longevità nelle aree interne

Un doppio primato per Rosa Tommasiello. Dopo le nozze di quercia festeggiate due anni fa in piena pandemia con il compianto marito Amalio Schiavo eccola più splendente del solito nell’abitazione di contrada Arnola ad Ariano Irpino il giorno dei suoi 100 anni.

Un compleanno speciale per lei.

E' la prima centenaria del 2023 in Campania che va aggiungersi alla grande famiglia dei più longevi che in Irpinia e nella stessa regione vede come regina Maria Laura Sangenito a Sturno con ben 112 anni.

Quattro figli: Michelina, Ettore, Gina e Luisa, 11 nipoti, 13 pro nipoti e 2 trisnipoti. Un lieto evento salutato con gioia dal parroco don Antonio Surdi che ha impartito la benedizione e dal sindaco Enrico Franza il quale ha consegnato una pergamena ricordo alla festeggiata.

Nessun segreto per questo straordinario traguardo.

La risposta è nelle parole dolcissime di nonna Rosa: "Ci siamo voluti sempre bene, leggo e prego per tutti. Vita semplice e onesta. Auguro a tutti di poter vivere così a lungo serenamente."

