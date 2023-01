Inverno duro ad Ariano senza pensiline per gli autobus: è vergognoso E' protesta nelle periferie: il comune chieda scusa ai viaggiatori

Nei mesi scorsi e fino a qualche settimana lo smantellamento delle varie pensiline da un capo all'altro della città ad Ariano Irpino per una convenzione scaduta tra il comune e una società. Da allora e di mesi ne sono passati già alcuni, nulla è stato fatto per ripristinarle. Non vi è un minimo di riparo e per studenti e pendolari, anziani in modo particolare è una vera e propria odissea.

Il comune dal canto suo aveva parlato di atto illegittimo ma intanto i mesi passano e le fermate autobus restano prive di una semplice struttura presso cui ripararsi.

"E' vergognoso - ci dice un abitante di rione Cardito - solo ad Ariano Irpino poteva accadere una cosa simile. E' assurdo vedere studenti all'uscita di scuola ammassati su un marciapiede, sotto la pioggia esposti ad ogni intemperia. Si spendono soldi per manifestazioni inutili, tra l'altro finanziate e neppure realizzate e la città resta senza una pensilina per negligenze da parte di qualcuno. Il comune dovrebbe chiedere solo scusa ai cittadini."