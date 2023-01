Ariano: pali semaforici a Torana, ma a che servono se non sono più attivi? Un pericolo per automobilisti e pedoni. Appello al comune ad intervenire

Un segnale di dare precedenza letteralmente accartocciato e ciò che resta di un impianto semaforico disattivato da anni diventato ora anche un pericolo per automobilisti e pedoni. La segnalazione di oggi ci porta al bivio di contrada Torana ad Ariano Irpino.

E la domanda è semplice.

Se ormai i semafori non si intende più riattivarli in questo tratto della statale 90 delle puglie, in funzione anni fa solo per pochissimo tempo e poi disattivati perchè infruttuosi a cosa si si aspetta a smantellare definitivamente lo scempio dei pali fatiscenti? Va sottolineato che nel corso degli anni ci sono stati già alcuni danneggiamenti dovuti ad incidenti vari. Ma a prescindere da tutto ciò è soprattutto una questione di decoro urbano.

E' possibile far intervenire una squadra di operi dell'area tecnica per mandare finalmente in pensione, in un deposito comunale i pali semaforici di contrada Torana?

Se poi le intenzioni sono quelle di rimetterli in funzione, che lo si faccia subito senza attendere anni ed anni.

Attendiamo una risposta immediata da parte dell'amministrazione comunale e da chi di competenza ma in termini concreti.