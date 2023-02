Ghiaccio e neve, Irpinia sotto zero e scuole chiuse: mezzi spargisale in azione Ofantina sorveglia speciale. Ordinanze stamane di molti sindaci in alcuni comuni

Torna la neve, scuole chiuse in Irpinia tra ghiaccio e fiocchi bianchi che, come da previsione, sono caduti in nottata. Provincia sotto zero e a causa delle abbondanti nevicate di stanotte e di questa mattina, e vari sindaci questa mattina hanno predisposto, con apposite ordinanze, la chiusura delle scuole nei territori di propria competenza. Niente lezioni in classe nei comuni di Castelvetere sul Calore, Montemarano, Andretta, Bisaccia, Lioni e Lacedonia. Subito all'opera i mezzi spalaneve e spargisale dell'amministrazione provinciale e dell'Anas. Altro nemico è il ghiaccio. Le temperature sono scese al di sotto dello zero in numerosi comuni. La sorvegliata speciale è l’Ofantina e l’A16 monitorate accuratamente da questa mattina da Polstrada e Anas e istituzioni di competenza per evitare rischi.

Si è aperta con nebbia e neve debole la giornata odierna all’Osservatorio di MOntevergine, sul Partenio. La temperatura è di -5.0°C.

La neve ha imbiancato gran parte dell’Irpinia centro/orientale a partire dai 300-400 m di quota.