Lacedonia: nasce la pubblica assistenza, nuova realtà di volontariato in Irpinia Una buona notizia per le aree interne e una forza in più tra la Baronia e alta Irpinia

Condividi









Tra gli scopi principali: impegno attraverso la tutela dei diritti della persona, pubblica assistenza, soccorso e mobilità sul territorio...