Grottaminarda: una panchina blu per sensibilizzare sul tema dell'autismo Verrà collocata sabato mattina 11 marzo nella villa comunale

Sabato 11 marzo, alle ore 10,00 a Grottaminarda, iniziativa di sensibilizzazione sul tema dell'autismo: una panchina dei Giardini De Curtis sarà dipinta di blu dai bambini presenti. Coinvolti gli alunni dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino.

La manifestazione è promossa dall'Associazione "Il Fiorellino e la Tartaruga" che è giunta alla sua 34esima panchina blu e dal Comune di Grottaminarda.

Oltre al messaggio di conoscenza e consapevolezza che si vuol lasciare ai ragazzi chiamati a colorarla, la panchina resterà nella villa comunale, uno dei luoghi più frequentati della cittadina, quale simbolo della solidarietà nei confronti di chi vive l’autismo.

«Questa giornata - spiega il consigliere delegato all'Inclusione sociale, Antonio Vitale - rappresenta una preziosa occasione per promuovere il rispetto e l'inclusione delle persone che soffrono del disturbo dello spettro autistico.

Il mio impegno personale sarà quello di lavorare per far sì che sia diffusa la coscienza di appartenere ad una comunità in cui ciascuno può portare il proprio contributo per vincere la sfida dell'Inclusione Sociale».

«È necessario - aggiunge il sindaco, Marcantonio Spera - lanciare un messaggio forte di sensibilizzazione affinché nessuno venga lasciato indietro e solo nel cammino della vita, a volte anche aspro e difficile».