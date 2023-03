Chiusano, è morto Piero De Napoli: Era l'anima del nostro paese, siamo distrutti Il sindaco De Angelis : pittore, politico e amante delle tradizioni. Zio Piero era la nostra forza

Luttto nel comune di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, per la morte di Piero De Napoli, ex amministratorie, pittore, e storico presidente della pro loco locale.

A dare l'annuncio del decesso è stato il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis che dice. "Ci lascia una parte importante del nostro paese. Ci lascia l’anima associativa, organizzativa e sociale di Chiusano. Un dolore immenso che colpisce la cittadinanza tutta. Zio Piero era il cuore pulsante, il motore e la linfa . Ogni adolescente ha solcato l’entrata della Nuova Proloco e ha conosciuto Piero. Ogni luogo ha “assaggiato” la sua inventiva e il suo ardore. Ogni persona ha potuto conoscere la sua arte che grazie ai suoi dipinti raccontava la sua Chiusano bucolica, genuina e sincera. Piero De Napoli e’ stato amministratore locale, presidente della Proloco, pittore, ma più di tutti la “Mano” del nostro paese. Sagre, feste, sentieri, storie, persone e luoghi si sono “dischiusi” e hanno trovato vita. Più che parente insostituibile, Piero era per me, ma credo per tutti, la tappa obbligata per ogni idea su Chiusano. Ci mancherà perché a lasciarci non e’ solo Zio Piero ma il piccolo mondo antico del nostro piccolo ma amato Paese. Chi coltiva l’amore e la gioia lascia un segno sul terreno che ne’ tempo, ne’ dimenticanza possono annichilire. Piero sarà li’ ….Passeggiando lungo le strade con i suoi murales, rievocando eventi e sagre, aggregando gente e idee, costituendo nuove e vecchie Proloco, ammirando la bellezza della natura, raccogliendo i funghi e i doni del creato . Che la terra ti sia lieve Caro Zio Piero De Napoli". Conclude De Angelis.