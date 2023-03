Ariano, si illumina di lilla la facciata di palazzo di città: ecco perchè Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, ha aderito alla "Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare" che si celebra oggi 15 marzo 2023.

Per l’occasione è stata illuminata la facciata principale del palazzo di città di colore lilla. L’iniziativa è stata promossa dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dall'associazione Never Give Up Onlus, impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi alimentari.

I disturbi alimentari consistono in disfunzioni del comportamento alimentare e/o in comportamenti finalizzati al controllo del peso corporeo, che danneggiano in modo significativo la salute fisica o il funzionamento psicologico.

Il comune di Ariano Irpino con questa iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini a informarsi e prendere coscienza su questa delicata tematica. E invita riflettere sul tema, ponendo attenzione sulle strategie per prevenire e combattere un fenomeno che richiede interventi tempestivi, in molti casi aggravato dalla pandemia.