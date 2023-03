Sciopero operai Irpiniambiente: il comune di Ariano avverte la cittadinanza Assicurati i servizi essenziali per la raccolta rifiuti

La società Irpiniambiente ha comunicato di garantire l’espletamento dei soli servizi essenziali per i giorni 20 e 21 marzo 2023, a seguito dello sciopero dei dipendenti di Irpiniambiente spa, proclamato dalle sigle sindacali.

La questione viene seguita con attenzione del comune di Ariano Irpino che in una nota scrive:

"Ci scusiamo con la cittadinanza per i consequenziali disagi nello svolgimento del servizio rifiuti che potrebbero verificarsi nelle giornate indicate."

Sarebbe opportuno almeno in queste due giornate avere un comportamento più civile, considerato il conferimento disordinato dei rifiuti in molte zone della città. E' di soli pochi giorni fa lo scempio in contrada Santa Barbara.