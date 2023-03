Sanità: l'ospedale di Ariano sarà dotato di chirurgia oculistica Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante

L'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino sarà dotato di chirurgia oculistica. Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell'Asl di Avellino Mario Ferrante in occasione della settimana mondiale del glaucoma che grazie all'associazione e italiana ciechi di Avellino ha avuto un momento significativo anche nelle aree interne.

"Vivi senza macchia: metti in chiaro la tua vista". È stato lo slogan dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, nei laboratori della struttura sanitaria arianese dove sono state effettuate visite gratuite alla presenza del socio consigliere Pierino Feriero e il consigliere nonchè vice presidente dell'associazione italiana ciechi di Avellino Gerardo Del Vecchio.

"L'obiettivo - ha detto Ferrante - è quello di dare una risposta al territorio, in termini di specialistica all'avanguardia. Stiamo attrezzando con vari laser, microscopi e altro i nostri laboratori. I medici Iovino e Capone sono veramente molto bravi e hanno dato una grande disponibilità. Partiremo quindi a breve con gli interventi di cataratta ed altre patologie, i ricoveri quindi e i vari interventi di oculistica. Abbiamo già avuto la disponibilità dalla chirurgia di cinque posti letto. In sintesi il nostro intento è continuare con le sub specialità. Un dea di primo livello avanzato.