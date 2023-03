Ariano, non è solo movida incivile al boschetto: la scoperta ha dell'incredibile Ecco cosa hanno trovato gli operai dell'area tecnica comunale

Fodere coprisedili di auto, sacchetti contenenti immondizia raccolta in casa, non si sa se appartenente a qualche residente della zona o più probabile a chi si reca quotidianamente al lavoro nei vicini uffici Asl o addirittura a scuola. E' tutto da verificare.

La scoperta ha dell'incredibile

Sta di fatto che l'enorme quantità di immondizia raccolta dagli operai dell'area tecnica comunale su disposizione del sindaco Enrico Franza, non apparterrebbe del tutto alle bravate notturne, fatta eccezione di qualche bottiglia di alcolici e dei danni causati alle strutture realizzate dalla comunità montana ufita a partire dal chiosco in legno, vandalizzato completamente.

Non sono dunque gli atti vandalici a preoccupare ma soprattutto l'inciviltà degli adulti ad Ariano Irpino

Una tirata di orecchie va fatta quindi soprattutto alle famiglie, a persone adulte che evidentemente hanno scambiato quel luogo per un deposito dei propri rifiuti giornalieri. Non è stato facile attuare questa prima bonifica. Nei prossimi gorni si provvederà al taglio dell'erba, in alcuni punti davvero diventata altissima.