Tradizione rispettata in Irpinia in onore di San Giuseppe: falò accesi E' la festa più genuina dell'anno, ripresa dopo due anni di stop a causa della pandemia

Odore di fumo lungo le strade, comitive di amici e familiari a raccolta, piccoli o grandi i falò in onore di San Giuseppe, sono stati accesi in molte zone della città a partire ad Ariano Irpino e nei comuni limitrofi dopo due anni di stop.

A Cerreto è scesa in campo la locale Pro Loco Nuovamente guidata da Luca Pannese, in contrada Tesoro come sempre grande organizzazione e coivolgimento a partire da Daniele Caraglia, sempre super attivo, insieme alla comunità parrocchiale e al circolo delle terza età. In campo a garantire la sicurezza, i volontari della protezione civile flumerese, reduci dal corso antincendio tenutosi ad Avellino. Molti coloro che hanno raggiunto Monteleone di Puglia, al confine con Ariano e Savignano dove quest'anno è avvenuto il gemellaggio con la comunità di Carpino.

Una tradizione quella dei falò che affonda le sue radici nel passato, tra le più belle, da valorizzare e preservare.