Ariano: ecco in che condizioni viviamo nel rione San Pietro. Ma è mai possibile? Dramma alloggi Acer: "Senza il serbatoio, non ci saremmo potuti neppure lavare la faccia"

Dramma alloggi popolari senza manutenzione ad Ariano Irpino. E' disperato Francesco Iuspa e non sa più a chi rivolgersi. La palazzina di proprietà dell'Acer in cui risiede all'ingresso di rione San Pietro, di fronte al piazzale, versa in condizioni assai precarie a tal punto che se non si interverrà con la massima urgenza, vi è il rischio concreto di doversi trasferire altrove.

Alloggi di vecchia costruzione senza un minimo di manutenzione nel corso degli anni. Basta guardare la facciata d'ingresso in che condizioni versa con il ferro ormai completamente uscito fuori. Per non parlare delle condizioni interne.

L'ultima lettera all'Acer Campania è datata 9 marzo 2023

"La sottoscritta Rosanna Iannarone, residente nel rione San Pietro, comunica che l'alloggio di cui risulta assegnatario, sito ad Ariano Irpino nel rione San Pietro 8/6 è interessato dalla rottura delle tubazioni dei servizi igienici. Più volte sollecitato l'istituto, ha fatto soltanto un sopralluogo con propri tecnici. Tuttavia ad oggi non ha inteso porre in essere alcun tipo di intervento. La sottoscritta sollecita un tempestivo intervento di riparazione, sostituzione tubature interne, (in virtù anche del fatto che in casa è l'unico bagno presente e che le infiltrazioni potrebbero interessare anche quelle circostanti), entro breve tempo altrimenti sarà costretta a tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi."

Non se la passano meglio gli abitanti di contrada Viggiano nel popoloso rione dei 78 alloggi, dove esistono seri problemi tra cui in particolare il distaccamento del rivestimento murale in mattoni esterno e acciaio armature balconi. Nei mesi scorsi c'è stato un sopralluogo da parte di una commissione di periti per verificare le condizioni. Si attendono notizia circa gli interventi di manutenzione da mettere in atto anche qui con la massima urgenza prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare. C'è stata una petizione con una raccolta firme ma dall'Acer mai una sola risposta.