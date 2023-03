Possibile fermata Italo ad Ariano Irpino, Confcommercio: occasione preziosa "Quattro le corse giornaliere che potrebbero feermare anche ad Ariano, come a Benevento e Caserta "

"Con Ariano Irpino, dopo Caserta e Benevento nel 2021, la Campania raggiungerebbe così quota quattro capoluoghi oltre la città del tricolle collegati dalla rete veloce."

Lo scrive in una nota Nicola Grasso. presidente Confcommercio Ariano e componente direttivo Confcommercio Campania distretto di Avellino.

Questo consentirebbe ai viaggiatori non solo di Ariano ma anche della Valle Ufita, della Baronia, del nord es arianese, di raggiungere Milano in circa sei ore, riducendo i disagi di studenti e persone che lavorano al nord, in attesa che la nuova Stazione Hirpinia prenda forma e la nuova linea dell’Alta Capacita/ Alta Velocità diventi una realtà.

All’incontro di mercoledì prossimo con l’azienda Italo, saranno presenti i promotori dell’iniziativa, i referenti della Lega ed il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza”