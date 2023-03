Mancata raccolta rifiuti: ecco come si presenta la situazione ad Ariano Appello ai cittadini a limitare al minimo i conferimenti

E' pur vero che la raccolta dei rifiuti è ferma in tutta la provincia di Avellino a causa della protesta di Irpiniambiente, ma sono queste anche le occasioni in cui ognuno dovrebbe mostrare un maggiore senso di civiltà che purtroppo manca ovunque.

Ecco come si presentava la situazione stamane di fronte all'ingresso del cimitero, dove purtroppo, scene del genere non sono una novità.

Letteralmente sbarrato a causa dei cumuli di rifiuti uno degli ingressi della struttura che ospita i cassonetti. Scene simili anche in altre zone della città tra cui la famigerata area di contrada Manna. Sacchi a terra a anche in località Santa Barbara.

Viene chiesto un sacrificio ai cittadini in queste giornate di agitazione a limitare al minimo i conferimenti. Ma sappiamo bene che non sarà così. Tutt'altro, sembra una vera e propria gara a chi sversa più immondizia, approfittando dell'occasione per liberarsi di tutto e di più. E lo scempio avanza...