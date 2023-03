Ariano: Parcheggio di un supermercato, scambiato per immondezzaio Guardate in che condizioni versa l'area retrostante la struttura commerciale di Cardito

Parcheggio di un supermercato, scambiato per un immondezzaio. La foto parla da sola. Guardate in che condizioni versa l'area retrostante il punto Pam di via Cardito, sul versante Torana. Accanto ad uno dei cassoni stradali adibiti alla raccolta di indumenti usati, c'è chi ha lasciato di tutto a terra. Uno spettacolo davvero indecoroso.

Ed è anche un'offesa a chi come i gestori del noto supermercato da anni hanno fatto di tutto per mantenere ordinata e accessibile a tutti questa zona tra non poche difficoltà, a partire dalla cronica sosta selvaggia all'ingresso, nella piazzola di sosta bus ai bordi della statale 90 delle puglie.

Solo pochi giorni fa in questa stessa zona, lungo la strada che porta ai palazzi Scoppettuolo, ci eravamo occupati dell'abbandono selvaggio di rifiuti nella vegetazione. La situazione è ulteriormente peggiorata e nessuno sembra volersene occupare.