Franza: "Onoriamo con rispetto i valori trasmessi da Sant'Ottone" Accoglienza, assistenza, dialogo, altruismo e ascolto

"Accoglienza, assistenza, dialogo, altruismo e ascolto. Questi i valori che il nostro Santo Patrono Ottone Frangipane, umile servitore del popolo e dei pellegrini, ci ha tramandato e noi, con orgoglio e rispetto, li onoriamo e li ricordiamo quali esempio di vita e di comunità." Lo ha detto il sindaco Enrico Franza.

"Ieri, un corteo laico si è riunito presso il nostro ospedale e ha proseguito fino alla chiesa di San Pietro. Ho avuto l’onore, in questa sede, di consegnare un dono, di questa amministrazione, all'attuale simbolo di accoglienza e di assistenza della nostra Città: una lampada votiva per il Romitorio di Sant’Ottone presso la chiesa di San Pietro De reclusis.



Una Lampada votiva con luce eterna, segno di costanza e di speranza, donata in ricordo di quegl'antichi valori benedettini, umiltà e fraternità, sposati dal nostro amato Santo Patrono.

Oggi è il giorno degli arianesi, è il giorno della nostra preghiera laica, del nostro senso di umanità. La preghiera di chi, prima ancora di essere credente, vive del respiro di una comunità e del mutuo riconoscersi. La preghiera di chi crede nella forza della solidarietà, che si invera di piccoli gesti d'amore e di fiducia nel prossimo. Un momento di ricordo, un esempio di comunità, da rinnovare insieme oggi con la santa messa in cattedrale."