Solidarierà pasquale: Panacea pronta a regalare sorrisi alle persone bisognose Iniziative di solidarità da parte dei volontari in vista delle imminenti festività

Come accaduto per il Natale e la ricorrenza dell'Epifania e recentemente in occasione della festa del papà a cui hanno aderito a quest'ultima, con le loro donazioni la pasticceria Incontro e il panificio Maraia, anche nelle prossime festività pasquale i volontari di Panacea entreranno nelle case per regalare un sorriso alle persone meno fortunate.

"Contiamo anche in questa occasione sulla preziosa solidarietà, spesso silenziosa da parte di commercianti e imprenditori - afferma Maria Spina Pratola - sono tante le famiglie che non si possono permettere neppure un uovo o una colomba di pasqua. Grazie all'aiuto di chi vorrà sostenerci, noi saremo al fianco di queste persone che non chiedono nulla ma hanno davvero tanto bisogno di aiuto."

Un impegno da sempre quello di Panacea a tutto campo, che non conosce stagioni. L'augurio è che anche questa pasqua possa essere solidale per tutti.