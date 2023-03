Ariano: auto d'epoca e striscione davanti la chiesa per i 100 anni di Palmerino Ancora un traguardo di longevità nelle aree interne

E’ arrivato come uno sposo, a bordo di una bellissima fiat 600 del 1960, guidata da Crescenzo Perrina tra gli applausi dei suoi amici di sempre nel quartiere San Giovanni ad Ariano Irpino.

Un giorno speciale ed emozionante per Palmerino Grasso, giunto al traguardo dei suoi 100 anni con grande lucidità e determinazione.

Le campane della chiesa di via Nazionale a lui tanto cara hanno scandito la grande festa. Una celebrazione presieduta dal vescovo Sergio Melillo, con la presenza del sindaco Enrico Franza che ha omaggiato il festeggiato di una pergamena ricordo.

“E’ il giorno più bello della mia vita e ho inteso festeggiarlo a San Giovanni che per me rappresenta tutto. Qui ci sono tutti i miei affetti. E ringrazio tutti gli amici, per la bellissima sorpresa dello striscione affisso davanti alla chiesa. Sto bene, sono felice di aver compiuto 100 anni e mi sento in forma.”

Vedovo, un fratello vivente prossimo ai 90 anni e una sorella residente a Milano. Suo fratello Fedele, lo ricorderete nel dicembre 2021, raggiunse lo stesso traguardo e la sua bella storia fece il giro del mondo, per la sua guida Ariano-Rimini all’età di 100 anni. Venne a mancare purtroppo nel luglio 2022 a seguito delle conseguenze dovute ad una brutta caduta, mentre si accingeva ad entrare nel Santuario di San Liberatore.

Attualmente risiede, in località San Tommaso insieme al genero, senza fargli mancare mai nulla. Muratore, agricoltore, Palmerino ha svolto ogni mestiere nella sua lunga vita. Non si è mai fermato.

Sette nipoti e quattro pro nipoti, arruolato all’età di 19 anni, è stato prigioniero di guerra in Francia e figura tra i sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio.

“Caro nonno, o bisnonno per essere precisi, si capisce così tutto il peso dei tuoi anni, di questi cento anni che però su di te contano meno della metà. Il tempo scorre, ogni giorno, per tutti noi, ma la tua forza, la tua voglia di fare, di comprendere quello che ti circonda, di dare sempre il giusto consiglio, queste cose non passano mai.” La bellissima lettera porta la firma di suo nipote Guido.

“Sei un esempio per tutti noi, un mare infinito di saggezza, di conoscenza profonda, viva, tangibile, fatta di ricordi, sacrifici, esperienza. Vivi ogni giorno come se ne avessi altri mille, e questo dimostra quanto tu sia attaccato alla vita, ai tuoi affetti, a tutto ciò che negli anni hai costruito. Sei la dimostrazione di quanto bisogna essere grati, grati per ogni occasione, momento, istante che ci è concesso di condividere con chi ci vuole bene, la famiglia. Come spesso ripeti, senza di te nessuno di noi sarebbe qui; ed è proprio vero, perché sulle tue spalle sostieni quattro generazioni, un secolo di vissuto che difficilmente può essere riassunto o semplificato; dai sacrifici della guerra ai più recenti momenti felici, hai dimostrato, con tenacia e coraggio, che è proprio vero che l’età è un numero, una cifra irrisoria, non equivalente alla giovinezza mentale e morale che dimostri ancora oggi. E tutti noi, qui riuniti oggi a festeggiare, siamo il frutto della tua gentilezza, del tuo essere di buon cuore, della tua onestà e rispetto per il prossimo.

Oggi è la tua festa, ma con te ogni giorno è allegria, divertimento, pace. Sei la roccia che sostiene tutto, la catena che unisce ciascuno di noi, stretti da un legame che ti è dovuto, che ti appartiene in eterno. Sei un uomo da imitare, che non conta gli anni, ma li fa contare.

Ti voglio tanto bene nonno, te ne vogliamo tutti. Possano sempre i tuoi insegnamenti inspirarci ed essere custoditi in ciascuno di noi; è questo il premio finale di un traguardo così grande. Te lo dobbiamo dal profondo del cuore; grazie per tutto quello che ci hai donato.” La foto bellissima della grande rimpatriata di familiari ed amici è di Marco Memoli che ha immortalato ogni attimo della festa proprio come in un matrimonio, abitazione, chiesa e ristorante. Eventi da incorniciare, che non capitano tutti i giorni.