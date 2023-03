10eLotto: ancora una vincita consistente ad Ariano al bar da Dionigi e Totò Centrato un 8 con tanto di oro grazie ad una giocata di due euro

E' la terza grande vincita nel giro di poco tempo al fortunatissimo bar tabaccheria da Dionigi e Totò, nel popoloso rione Martiri ad Ariano Irpino. Questa volta al 10eLotto, combinazione da 1 a 10 con tanto di oro, giocata di due euro, c'è chi ha portato a casa la somma di 30.000 euro, centrando un 8. Bocche cucite nel locale arianese. Massima riservatezza sul nome del vincitore.

La notizia è stata confermata da Agipronews. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 25,5 milioni di euro, per un totale di 938 milioni da inizio anno.

Lotto fortunatissimo in Campania. Nel concorso del 25 marzo, sono state centrate vincite complessive per 84.250 euro. La più alta arriva da Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli, dove sono stati realizzati tre ambi e un terno dal valore di 47.500 euro. A questi si aggiungono un terno da 22.500 euro realizzato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e i 14.250 vinti ad Acerra, sempre in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,2 milioni di euro, per un totale di 264 milioni dall'inizio dell'anno.