Ceramica arianese perla della Campania, De Gruttola: eccellenza da valorizzare Sinergia tra i vari comuni della regione che vantano il marchio di tutela

Si è tenuta a Napoli presso Real Fabbrica di Capodimonte, l’assemblea generalem dei comuni associati Aicc (Associazione italiana Città della Ceramica)

Per il comune di Ariano Irpino ha presenziato l’assessora alla cultura, turismo, marketingn territoriale e politiche energetiche Maria Elena De Gruttola.

L’assessora ha portato i saluti del sindaco Enrico Franza, il quale non è potuto essere presente per altri motivi istituzionali. Nell ’assemblea dall’importante funzione programmatica tra gli argomenti più rilevanti si è discusso del riconoscimento di nuove 11 città della ceramica, l’avvio dei Consigli dei territori, il rinnovo di alcune cariche direttive.

Per l’assessora De Gruttola, l’assemblea è stata un’ottima occasione di incontro e confronto con tutti i rappresentanti delle Città delle ceramica, in maniera particolare con i rappresentanti istituzionali pugliesi, realtà a noi molto vicine, accomunati da intenti tecnici e programmatici.

L’assemblea ancora, è stata un momento di consolidamento delle partnerships già in atto con tutte le città della ceramica della Campania, pronte a mettere in campo nuove e prestigiose iniziative future.

Inoltre, la giornata di lavori è stata impreziosita dalle visite guidate all’Istituto Caselli e della Real Fabbrica di Capodimonte, oltre dall’inaugurazione della mostra “Ritorno a Fuping” esposizione itinerante in tutte le varie città della ceramica e che il comune di Ariano Irpino ha avuto l’onore di ospitare nel corso del 2022 fino a qualche giorno fa, quando la mostra ha lasciato gli spazi istituzionali del tricolle, per essere trasferita per l’appunto nella città di Napoli. Il prossimo appuntamento già concordato con l’assessora De Gruttola in sinergia con tutti i rappresentanti campani, si terrà nelle prossime settimane nella città di Cava dei Tirreni.