Corpo militare volontario croce rossa: nomina prestigiosa per Pierluigi La Manna La soddisfazione del sindaco Fabio Della Marra e dell'intera comunità di Savignano Irpino

Pierluigi La Manna di Savignano Irpino è stato nominato sottotenente commissario nel ruolo unico del personale direttivo del corpo militare volontario dell'associazione italiana della croce rossa, ausiliario delle forze armate nella componente riferita al ruolo speciale.

Il decreto di nomina porta la firma del presidente della repubblica Sergio Mattarella.

La notizia è stata accolta con immensa soddisfazione ed orgoglio dalla comunità di Savignano Irpino a partire dal sindaco Fabio Della Marra:

"Il giovane coordinatore del gruppo comunale di protezione civile del mio comune, Pierluigi La Manna, oggi arricchisce il suo curriculum e non solo, anche la sua grande propensione al mondo del volontariato, con una nomina importantissima che lo vedrà partecipe nel mondo delle forze armate, al servizio della nazione e per quelli che saranno anche importanti compiti formativi, non solo in tempo di guerra ma anche di pace, per i nostri militari impegnati nei vari scenari internazionali.

Un grande merito a questo giovane ragazzo di soli 25 anni che per aver raggiunto tale traguardo, ha dimostrato di avere una grande formazione, tra l'altro laureato anche in giurisprudenza.

Un curriculum dunque sostanziale e di tutto rispetto che rende onore alla nostra comunità. Attivissimo nel campo della protezione civile, in prima linea nelle varie emergenze che hanno interessato il nostro territorio, abilitato dalla regione Campania nel servizio antincendio. Sempre al mio fianco nella face più difficile, delicata e acuta della pandemia. Un cittadino dunque esemplare della nostra comunità a cui va oggi un augurio speciale per questo nuovo e prestigioso traguardo raggiunto."