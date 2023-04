Nonna Pasqualina: ecco come sono arrivata a 100 anni Due comunità in festa con i rispettivi sindaci: Zungoli e Villanova del Battista

"Ho lavorato sempre nella mia vita in campagna, solo Dio sa quante cose ho fatto e ci siamo voluti bene." Mostra tutta la sua grinta, forza e determinazione nel giorno dei suoi 100 anni, nonna Pasqualina Raffa. Un'altra donna longeva e piena di vitalità. "Sono troppi 100 anni - dice simpaticamente - ma me li prendo." La festa alla presenza dei due sindaci Paolo Caruso e Raffaele Panzetta, il primo di Zungoli, paese d'origine della nonnina e il secondo di Villanova del Battista, comune ospitante, si è svolta nei locali della fondazione San Giovanni Battista onlus, una residenza per anziani collocata all'ingresso del paese, gestita da chi vi opera all'interno con grande attenzione, oculatezza e prevenzione.

Nulla è stato lasciato al caso neppure nel giorno del compleanno di Pasqualina: tamponi per tutti, anche per noi operatori della comunicazione, prima di entrare a contatto con la festeggiata.

Vedova, tre figli: Pasquale, Lorenzo e Maria, sei nipoti e tre pro nipoti. Una festa all'insegna della semplicità, come è nello stile di questa donna. Ad immortalare il lieto evento, come sempre in maniera impeccabile il fotografo Angelo Silano.