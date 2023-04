Grottaminarda, Blasi (FdI) esulta per l'indimenticabile vittoria Lions Grotta Le congratulazioni ai protagonisti del salto in promozione

Il coordinatore di Fratelli d’Italia Gennaro Blasi e l’intero circolo “Giorgio Almirante” di Grottaminarda esprimono viva soddisfazione in una nota per il traguardo della Lions Grotta, vittoriosa del campionato di prima categoria. L'augurio è che la compagine ufitana possa raggiungere i massimi livelli calcistici dopo l'approdo in promozione. "Le congratulazioni a tutti i protagonistI di questa magnifica avventura."