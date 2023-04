Verde paesaggistico: al via la piantumazione di 223 alberi a Grottaminarda Ogni aiuola rimasta tristemente vuota sarà riempita da una pianta

Già i primi alberelli messi a dimora stanno dando un nuovo aspetto alle strade del paese, quando tutti e 223 saranno piantati, Grottaminarda sarà più bella e più verdeggiante.

É iniziata questa mattina da via Condotto, la messa a dimora delle piante assegnate dalla forestazione Regionale al comune di Grottaminarda e nei prossimi giorni si proseguirà in tutto il paese comprese le frazioni.

Ecco di cosa si tratta

25 aceri, 15 alberi di Giuda, 20 catalpe, 10 corbezzoli, 50 lecci, 10 oleandri, 50 frassini, 5 picea, 3 querce rosse, 10 salici piangenti, 20 tuie, 5 tigli.

Ogni aiuola rimasta tristemente vuota sarà riempita da una pianta ed ogni zona del paese sarà interessata dall'operazione di rinverdimento.

Contestualmente si sta lavorando per certificare un albero per ogni neonato e minore adottato così come previsto dalla Legge Regionale 14 del '92.

Il progetto dell'estensione del verde paesaggistico non si ferma qui, il delegato all' Ambiente, Antonio Vitale, di concerto con la struttura autonoma intersettoriale del comune di Grottaminarda sta già predisponendo una nuova richiesta di oltre 500 piante da inoltrare alla regione Campania, direzione generale per le politiche agricole e forestali.