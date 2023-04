Grottaminarda: consiglio comunale straordinario e incontro con il vescovo La convocazione dell'assise da parte della presidente Virginia Pascucci

La presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta straordinaria del consiglio comunale per lunedì 17 aprile alle ore 17:30.

L'assise che come sempre si svolgerà nell'aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi, prevede 4 punti all'ordine del giorno ed al termine vedrà la presenza del vescovo Sergio Melillo, per un incontro con il consiglio comunale.

L'ordine del giorno prevede in apertura la lettura ed approvazione dei verbali delle seduta precedenti (n.27 del 30.11.2022, n. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del 30.12.2022, n.2 e 3 del 31.01.2023) e verbale della discussione relativa alla deliberazione consiliare n.2 del 31.01.2023.

Al secondo punto la ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 22 del 16/02/2023 avente ad oggetto: "Variazione n.1 del 16/02/2023 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d'urgenza per l'iscrizione di risorse di derivazione statale ed europea o assegnate nell'ambito del Pnrr (o Pnc) a finanziamento di correlati interventi di spesa adottata".

Al terzo punto la ratifica della deliberazione di giunta comunale n.39 del 27/03/2023 avente ad oggetto "Variazione n.3 del 27/03/2023 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d'urgenza, per l'iscrizione di risorse di derivazione statale ed europea o assegnate nell'ambito del Pnrr (o Pnc) a finanziamento di correlati interventi di spesa".

Al quarto ed ultimo punto l'approvazione del programmi incarichi, collaborazioni e consulenze per l'anno 2023.