Monteforte: tutto pronto per la pizza della consapevolezza sull'autismo Disabilità e inclusione in Irpinia

In occasione del mese della consapevolezza sull’autismo, l’amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha organizzato per giovedì 13 Aprile alle 18.30, insieme all’associazione “Il Fiorellino e la Tartaruga”, un’uscita di gruppo: i bambini potranno impastare la pizza, infornarla e poi mangiarla direttamente in pizzeria.



Lunedì 17 aprile sarà invece presentato il libro “Il Coraggio di Laura” dell’autrice Maria Rosaria Canzano, presso l’Aula Magna dell’IC S. Aurigemma.

Sabato 29 aprile si torna all’esterno: grazie al contributo dell’associazione sportiva “Asd Smile” Monteforte Irpino, si svolgeranno attività motorie inclusive, propedeutiche alla realizzazione di una partita di calcio.



“Si tratta di una bella e importante iniziativa curata nella direzione dell’inclusione - spiega il sindaco Costantino Giordano - un aspetto di fondamentale importanza per la nostra amministrazione comunale che non lascerà mai nessuno indietro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del calendario di attività: si tratta di un filo diretto tra attori istituzionali e comparto associativo che premia l’impegno e valorizza la disabilità in ogni sua forma”.



L'assessore alle politiche sociali, Giulia Valentino: "Il nostro obiettivo è quello di lavorare all'inclusione con idee concrete e tangibili, per questa ragione "Il mese della consapevolezza sull'autismo" non ha previsto solo iniziative di sensibilizzazione tradizionali, ma ha anche offerto una serie di progetti, uscite, laboratori, che permetteranno ai piccoli partecipanti di integrarsi attraverso lo svolgimento di attività apparentemente ordinarie, ma in questo contesto assolutamente straordinarie."



"Ringraziamo le associazioni il Fiorellino e la Tartaruga e Asd Smile - ha aggiunto il consigliere delegato alle associazioni, Angelo Damiano - sempre al nostro fianco nella realizzazione di eventi di questo genere. Un sentito grazie anche agli operatori commerciali che hanno prestato disponibilità alle iniziative proposte"