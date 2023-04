I 100 anni di nonna Antonietta: "L'amore per la famiglia è elisir di lunga vita" Avellino in festa per la centenaria Anna Menna

Avellino in festa per i cento anni di nonna Antonietta Menna. La signora Antonietta ha festeggiato lo splendido traguardo con la sua famiglia e tanti amici ,raccontando emozionata: “il mio elisir di lunga vita siete voi, la mia famiglia, i miei amici, parenti, l’amore che mi circonda ogni giorno”. C’erano proprio tutti a casa di Nonna Antonietta. Sono arrivati i nipoti anche da Milano per festeggiarla. Nata a San Vitaliano di Nola il 12 aprile del 1923 Antonietta arrivò giovanissima ad Avellino e sposò Raffaele Forino, storico docente di educazione fisica del liceo Colletta.

Due figli, quattro nipoti e sei pronipoti, nonna Antonietta ha sfoggiato un look impeccabile, come sempre, per l’evento. Perle, gonna dal taglio classico, un filo di rossetto e capelli in ordine, ha accolto tutti con il suo sorriso. “Ho avuto una vita lunga e costellata da mille fasi – spiega -. Ma la mia famiglia resta il dono più grande che la vita mi ha concesso. Spero di aver insegnato anche ai miei adorati nipoti il senso dell’unione, delle tradizioni, che restano ritualità preziosa di un amore continuo. Penso a mio marito Raffaele Forino in questo giorno e al nostro grande amore che ci ha reso forti e migliori”.

Elegante, sempre molto femminile nonna Antonietta svela qualche segreto: “Prima delle medicine, che come ogni nonnina devo prendere ogni giorno, metto la crema ogni giorno sul viso e sulle mani. Lo faccio da sempre, se non ci si vuole bene non si può volere bene al prossimo. Seguo da sempre un’alimentazione sana e non grassa. Rinuncio a qualche dolce, per sentirmi meglio. Mi piace ancora oggi indossare un bel vestito e avere i capelli in ordine ”. Da brava padrona di casa con i figli Franco e Rosalba, i nipoti Antonella, Raffaele, Olga e Raffaella ha accolto i tanti amici e cugini accorsi per la festa. “Vivere a lungo ha un senso se si vive bene e serenamente tra i propri affetti, condividendo ogni passaggio, ogni problema, ogni gioia – spiega -. Guardo i miei nipoti e sono felice Ogni giorno. Cosa mi manca? Guidare la mia auto per andare a prendere le mie amiche per andare a messa”.