Grottaminarda: importante incarico regionale per Marisa Graziano Nominata rappresentante regionale nella deputazione del consorzio di Bonifica Ufita

"Lungo e proficuo incontro con il presidente Vincenzo De Luca. All’incontro hanno preso hanno preso parte l’assessore regionale al bilancio Ettore Cinque, il presidente della commissione consiliare bilancio Franco Picarone, il capo di gabinetto Almerina Bove per discutere e definire procedure e risorse per:

mancato reddito aziende bufaline ( occorrono circa 15 milioni di euro), risorse urgenti per i consorzi di bonifica che hanno sofferto l’aumento sconsiderato dei costi per l’acquisizione dei servizi energetici.

Ci sono alcuni consorzi che sono davvero in condizioni di grandi difficoltà e la campagna irrigua si avvicina.

Abbiamo approvato la delibera di designazione di Marisa Graziano, consigliere comunale di Grottaminarda, da sempre in prima linea sulle questioni che interessano il territorio, quale rappresentante regionale nella deputazione del consorzio di Bonifica Ufita." A darne notizia l'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo.