Assemblea in difesa del polo logistico, Spera: "Chiedo a tutti di non mancare" Sabato 22 aprile la prima iniziativa a Grottaminarda indetta dai sindacati

Assemblea pubblica sulla questione della "Piattaforma logistica" in Valle Ufita indetta dai segretari generali dei sindacati Cgil Cisl e Uil per sabato 22 aprile alle ore 9,30 nella palestra comunale di Grottaminarda in via Alcide De Gasperi.

L'invito accorato da parte del sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera ad una massiccia partecipazione:

«Chiedo ai Ssindaci, agli amministratori e a tutti i cittadini di non mancare a questo appuntamento "con la storia" per la nostra provincia intera. Ognuno è coinvolto. Ognuno potrà intervenire per il bene di tutte le comunità. Vi aspettiamo».