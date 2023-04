A16 Napoli-Canosa: chiusa la stazione di Baiano di notte Lavori: chiuso l'ingresso a Baiano da Napoli per tre notti

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata verso Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Tufino.