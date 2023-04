Da Napoli a Montefalcione: successo per l'ottavo giro mediterraneo in rosa 115 atlete professioniste iscritte e 97 partecipanti, provenienti da tutta Europa

Ottavo giro mediterraneo in rosa. Manifestazione ciclistica itinerante in Campania. Tre tappe, per una lunghezza totale di 270 km, attraversando vari comuni della regione, con 115 atlete professioniste iscritte e 97 partecipanti, provenienti da tutta Europa.

La partenza della prima tappa è avvenuta nel comune di Torre del Greco. Per la riuscita della manifestazione è stato fondamentale il contributo fornito dalla polizia stradale che ha assicurato i servizi di scorta impiegando 6 motociclisti e 2 autovetture di cui una con a bordo un funzionario della polizia di stato con l’incarico di responsabile del servizio di scorta.

Prezioso è stato l'impiego delle pattuglie delle sezioni territorialmente competenti nonché delle altre forze di polizia territoriali, le quali hanno contribuito alla sicurezza dell’evento che si è concluso nel comune di Montefalcione in Irpinia con la premiazione della vincitrice.