Lutto nel sindacato Irpino: è morto il padre del segretario Cgil Fiordellisi Dolore e cordoglio, il figlio: voglio ricordarti così con la tua fisarmonica

Lutto nel mondo del sindacato irpino per la morte del padre di Franco Fiordellisi, segretario provinciale della Cgil Avellino. In un post sul suo profilo, è proprio il figlio a rendere l’ultimo saluto al caro papà, ritratto con la sua fisormonica, quando scrive: “Vogliamo ricordarti così, fai buon viaggio”. "Abbracciamo il nostro caro compagno Segretario con tutto il nostro affetto: siamo a te vicini sempre compagno segretario, il dolore è pari ad un accessorio che va indossato, vissuto, in modo da poter poi trasformarsi in un ricordo colmo d'amore, riporlo nel cassetto del cuore da poter aprire quando ne abbiamo bisogno.Sentite condoglianze a tutta la Famiglia la CdLT di Avellino si stringe a voi in questo triste momento". Scrivono i referenti sindacali della Cgil irpina.