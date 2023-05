"Quattro ristoranti", Alessandro Borghese fa tappa in Irpinia In una storia lo chef stellato in cammino tra i paesi spiega: piove, ma è stupendo

Assandro Borghese ha fatto tappa in Irpinia per una puntata di “Quattro Ristoranti” dedicata alle tradizioni culinarie della nostra provincia che andrà in onda su Sky nei prossimi mesi. Massimo riserbo, ovviamente, sui ristoranti che saranno protagonisti della puntata irpina. Sono tuttavia bastate un paio di storie Instagram, con il quale il noto chef ha dato notizia del suo arrivo in provincia, segnatamente in Alta Irpinia, per scatenare il tam tam sui social. Lo chef racconta il suo viaggio sotto la pioggia e dice: piove, ma è stupendo. Una tappa, quella di Quattro Ristoranti in provincia di Avellino, pianificata da tempo e fortemente voluta dall’indimenticata Gabriella De Matteis, prematuramente scomparsa pochi mesi fa, che nelle vesti di Presidente di Fondazione Sistema Irpinia si spese per quest’obiettivo.