L'Irpinia si mobilita per aiutare un bimbo di 5 anni: partita la raccolta fondi

Un bimbo di soli cinque anni affetto da una grave patologia ad un occhio è ricoverato all'ospedale di Siena dove dovrà subire un delicato intervento. La famiglia di origini venezuelane ma residente in Irpinia attraverso parenti ed amici più stretti anche ha indetto una raccolta fondi per questa emergenza al fine di sopperire soprattutto alle spese di viaggio e alloggio. Una storia commovente che ha già fatto registrare numerose adesioni e conoscendo il grande cuore della terra d'Irpinia, siamo certi che avrà sicuramente uno straordinario risultato. Sui social si sta diffondendo il tam tam. Una gara di solidarietà che ci auguriamo possa riportare il sorriso e la serenità a questa famiglia e soprattutto un futuro limpido e gioioso al piccolo guerriero. Questo è il link per effettuare le donazioni https://gofund.me/0b59693d